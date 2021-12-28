За минулу добу в Україні виявили ще 2,2 тисячі випадків COVID-19, найбільше - у Києві.

За минулу добу, 27 грудня, коронавірус в Україні зафіксували у 2 248 осіб, зокрема, серед інфікованих 137 дітей та 19 медпрацівників. Від ускладнень померли 134 людини, а 4 789 - одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 944 людини з підозрою або підтвердженим COVID-19.

Після довгих вихідних показник захворюваності на Україні традиційно знизився.

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Найбільше нових випадків виявили у Києві (475), Одеській (189) та Харківській (180) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 649 236 випадків COVID-19. З них понад 3,4 мільйона — одужали, 95 105 людей померли від ускладнень захворювання. Найбільше смертей від коронавірусу на Дніпропетровщині (8777 осіб) та в Києві (8136).

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 30 386 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 12 853, методом ІФА — 1 836. Також зробили 15 697 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 16,6 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали понад 46 тисяч людей. З них 197 - пройшли ревакцинацію.

Так, за вчора, 27 грудня 46 024 людини вакциновано проти коронавірусу. З яких першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу - 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну - 197.

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 605 035 людей. З них отримали першу дозу - 14 605 033 людини, отримали дві дози - 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу - 2 208, а ревакцинальну дозу 990.

Загалом в Україні проведено 28 055 523 щеплення.

Коронавірус в Україні: що варто знати