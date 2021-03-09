В Україні виникла нестача сімейних лікарів. Ця проблема стала очевидною в період пандемії коронавірусу.
Таку думку в інтерв'ю ГолосUA висловив заслужений лікар України Даніель Карабаєв.
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"По-перше, сімейні лікарі теж люди. Зрозуміло, що, як і інші люди, лікарі теж хворіють, втомлюються, і є емоційне вигорання, і бажання адекватного ставлення до себе з боку держави. Але, по-друге, в Україні до кінця 2020 року – велика нестача сімейних лікарів (первинної ланки)», – сказав лікар.
Карабаєв уточнив, що сімейні лікарі можуть підписати обмежену кількість декларацій з новими пацієнтами. За перевищення цього ліміту лікарів штрафують.
"Є Центри первинної медико-санітарної допомоги, де лікарі просто не можуть далі підписувати декларації з пацієнтами, тому що вони вже набрали належну їм за законом кількість пацієнтів. Для сімейного лікаря це понад 2000 пацієнтів. І ніхто не може їх змусити взяти більше пацієнтів. Якщо вони братимуть більше пацієнтів, то до лікарів виникають штрафні санкції і тоді зарплата доктора стає меншою", - сказав Заслужений лікар України.
Як повідомлялося, українці в соцмережах скаржилися на те, що в період карантину сімейні лікарі відмовлялися підписувати декларації з новими пацієнтами.
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