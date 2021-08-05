Заступник міністра охорони здоров'я назвав 5 регіонів, де фіксують найбільше мутованого коронавірусу.

Ситуація із поширенням в Україні штаму коронавірусу COVID-19 "Дельта" поки що не викликає паніки у Міністерстві охорони здоров'я.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив на "Українському радіо".

Кузін зазначив, що ця мутація поступово поширюється країною.

"Якщо декілька тижнів тому ми казали про те що в нас 12-17 випадків, то зараз вже є офіційно підтверджені 143 випадки. Це на рівні країни", - вказав головний санлікар України.

Переважно нова мутація поширюється на Волині, Одещині, Тернопільщині, Буковині та в Києві.

Читайте такожЛяшко назвав мутації коронавірусу, які викликають настороженістьКузін підтвердив, що "Дельта"-штам швидше поширюється та частіше призводить до госпіталізації пацієнтів. Але вакцинація захищає від цього різновиду вірусу.

За його словами, є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве.

Головний санлікар вказує на досвід інших країн, де вакциновані люди не потрапляли до лікарень, завдяки чому вдалося уникнути екстранавантаження на систему охорони здоров'я.

Як вже повідомляв УНІАН, головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко попередив, що "мішенню" штаму "Дельта" в Україні можуть стати неповнолітні.

Автор: Станислав Кожемякин