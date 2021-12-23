Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Донецькій області.

В Україні за добу виявили 7312 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1691 особу; зафіксовано 275 летальних випадків; одужали 16 521 особа.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 70 136.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 630 391 особа;

одужало – 3 393 420 осіб;

летальних випадків – 94 184;

проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1211;

Вінницька область – 201;

Волинська область – 221;

Дніпропетровська область – 231;

Донецька область – 531;

Житомирська область – 243;

Закарпатська область – 279;

Запорізька область – 303;

Івано-Франківська область – 298;

Київська область – 355;

Кіровоградська область – 73;

Луганська область – 59;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 198;

Одеська область – 174;

Полтавська область – 495;

Рівненська область – 208;

Сумська область – 228;

Тернопільська область – 246;

Харківська область – 259;

Херсонська область – 77;

Хмельницька область – 387;

Черкаська область – 223;

Чернівецька область – 117;

Чернігівська область – 278.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.