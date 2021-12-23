В Україні за добу виявили 7312 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1691 особу; зафіксовано 275 летальних випадків; одужали 16 521 особа.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 70 136.
Читайте такожУ МОЗ повідомили, як працюватимуть пункти вакцинації від COVID-19 на новорічні свята
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 630 391 особа;
- одужало – 3 393 420 осіб;
- летальних випадків – 94 184;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1211;
Вінницька область – 201;
Волинська область – 221;
Дніпропетровська область – 231;
Донецька область – 531;
Житомирська область – 243;
Закарпатська область – 279;
Запорізька область – 303;
Івано-Франківська область – 298;
Київська область – 355;
Кіровоградська область – 73;
Луганська область – 59;
Львівська область – 417;
Миколаївська область – 198;
Одеська область – 174;
Полтавська область – 495;
Рівненська область – 208;
Сумська область – 228;
Тернопільська область – 246;
Харківська область – 259;
Херсонська область – 77;
Хмельницька область – 387;
Черкаська область – 223;
Чернівецька область – 117;
Чернігівська область – 278.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.