За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Харківській та Одеській областях.

В Україні за добу виявили 1560 нових випадків COVID-19. Зокрема,захворіли 90 дітей та 35 медпрацівників.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 665 осіб; зафіксовано 32 летальних випадки; одужали 898 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 50 593 (зокрема методом ПЛР – 23 612, методом ІФА – 7 968); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 013.

Читайте такожУкраїна схвалила ще одну вакцину для видачі COVID-сертифікатів

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 270 226 осіб;

одужало – 2 199 118 осіб;

летальних випадків – 53 368;

проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 245 випадків;

Вінницька область – 72 випадки;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 61 випадок;

Донецька область – 69 випадків;

Житомирська область – 42 випадки;

Закарпатська область – 18 випадків;

Запорізька область – 80 випадків;

Івано-Франківська область – 58 випадків;

Київська область – 58 випадків;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 57 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 105 випадків;

Полтавська область – 38 випадків;

Рівненська область – 17 випадків;

Сумська область – 48 випадків;

Тернопільська область – 87 випадків;

Харківська область – 130 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 59 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 82 випадки;

Чернігівська область – 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла