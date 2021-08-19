В Україні за добу виявили 1560 нових випадків COVID-19. Зокрема,захворіли 90 дітей та 35 медпрацівників.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 665 осіб; зафіксовано 32 летальних випадки; одужали 898 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 50 593 (зокрема методом ПЛР – 23 612, методом ІФА – 7 968); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 013.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 270 226 осіб;
- одужало – 2 199 118 осіб;
- летальних випадків – 53 368;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 749 847.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 245 випадків;
Вінницька область – 72 випадки;
Волинська область – 17 випадків;
Дніпропетровська область – 61 випадок;
Донецька область – 69 випадків;
Житомирська область – 42 випадки;
Закарпатська область – 18 випадків;
Запорізька область – 80 випадків;
Івано-Франківська область – 58 випадків;
Київська область – 58 випадків;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 52 випадки;
Львівська область – 57 випадків;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 105 випадків;
Полтавська область – 38 випадків;
Рівненська область – 17 випадків;
Сумська область – 48 випадків;
Тернопільська область – 87 випадків;
Харківська область – 130 випадків;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 59 випадків;
Черкаська область – 44 випадки;
Чернівецька область – 82 випадки;
Чернігівська область – 39 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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