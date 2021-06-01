Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила ВООЗ, також дозвіл на її використання дали Великобританія, ЄС, Індія та Канада.

В Україні зареєстровано вакцину AstraZeneca, що виробляється в Італії і має таку ж торговельну назву для екстреного медичного застосування.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

«Учора, 31 травня, МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування», - повідомили в міністерстві.

У МОЗ зазначають, що це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca.

Читайте такожКарантин в Україні на літо можуть послабити - ЛяшкоТакож нагадується, що вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз, Індія та Канада.

В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні почалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Костянтин Гончаров