За добу 30 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 тисячу 356 нових підтверджених випадків COVID-19.
Читайте такожВ Україні не вводитимуть примусову вакцинацію для освітян - МОЗСеред захворілих - 75 дітей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 470 людей;
◾️ летальних випадків – 51;
◾️ одужали – 1 тисяча 257.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 2 286 296;
◾️ одужали – 2 207 940 осіб;
◾️ летальних випадків – 53 789;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.
COVID-випадки у регіонах України: свіжі дані
Як повідомляв Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса станом на ранок 30 серпня, кількість померлих від ускладнень COVID-19 у світі перевищила 4,5 млн осіб.