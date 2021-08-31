Столиця - серед лідерів за кількістю нових хворих на коронавірус.

За добу 30 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 тисячу 356 нових підтверджених випадків COVID-19.

Читайте такожВ Україні не вводитимуть примусову вакцинацію для освітян - МОЗСеред захворілих - 75 дітей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За минулу добу:

◾️ госпіталізовано – 470 людей;

◾️ летальних випадків – 51;

◾️ одужали – 1 тисяча 257.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіли – 2 286 296;

◾️ одужали – 2 207 940 осіб;

◾️ летальних випадків – 53 789;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.

COVID-випадки у регіонах України: свіжі дані

Як повідомляв Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса станом на ранок 30 серпня, кількість померлих від ускладнень COVID-19 у світі перевищила 4,5 млн осіб.

Автор: Ольга Робейко