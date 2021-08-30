Загалом у світі з початку пандемії зареєстровано понад 216 млн інфікованих коронавірусом.

Кількість померлих від ускладнень COVID-19 у світі перевищивши 4,5 млн осіб.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса станом на ранок 30 серпня.

Так, згідно з даними, у світі з початку пандемії зареєстровано 216 млн 417 тис. 479 осіб, інфікованих коронавірусом.

Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 4 млн 501 тис. 81 особа.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за останні 28 днів зареєстровано у США, Ірані та Індії.

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Зокрема, у США від початку пандемії виявлено понад 38,7 млн випадків захворювання, померли від COVID-19 понад 637,5 тис. осіб.

В Ірані зареєстровано майже 5 млн випадків захворювання та понад 106 тис. летальних випадків.

А в Індії з початку пандемії захворіли 32,7 млн людей, померли - понад 438 тис.

Крім того, повідомляється, що загалом у світі було введено понад 5,2 млрд доз вакцин проти COVID-19.

Коронавірус в Україні: дані

За даними МОЗ, в Україні з початку пандемії коронавірусу захворіли 2 млн 284 тис. 940 осіб, померли - 53 тис. 738.

Автор: Таня Поляковська