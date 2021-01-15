За словами міністра охорони здоров'я, ця компанія займається закупівлею вакцини від COVID-19 для різних країн, зокрема для Великої Британії.

Міжнародна організація Crown Agents буде закуповувати вакцини від COVID-19 для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в Києві.

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"На позачерговому засіданні Кабінетом міністрів установлено, що закупівлю вакцини від COVID-19 буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents. Вона матиме повноваження на укладання контрактів відповідно до проведених попередньо МОЗ, керівництвом держави перемовин, а також логістичний супровід вантажів", - сказав він.

За його словами, ця компанія займається закупівлею вакцин від COVID-19 для різних країн, зокрема для Великої Британії.

Степанов підкреслив, що було прийнято рішення змінити закупівельну організацію, оскільки за підсумками 2020 року робота ДП "Медичні закупівлі України" була вкрай неефективною. "Неефективною я вважаю організацію процесу керівництвом цієї компанії", - додав міністр.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні

В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжких хворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року. За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

8 січня глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

Згідно з планом імунізації населення від COVID-19, що затверджений МОЗ, протягом 2021-2022 років має бути охоплено вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб).

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Автор: Леся Лещенко