У черги шикуються карети швидких, що звозять одразу по декілька тіл померлих від COVID.

Журналісти розповідають, що морги Запоріжжя не справляються з великою кількістю померлих від коронавірусу.

Видача тіл померлих проходить у режимі нон-стоп. Про це йдеться в сюжеті "Секретних матеріалів".

У черги шикуються карети швидких, що звозять одразу по декілька тіл померлих від COVID. "На день, буває, по два рази підвозимо, по три, по дві людини. П'ять районів, всіх до нас звозять", - розповідає фельдшер однієї зі "швидких".

Читайте такожМорги в окупованому Криму не справляються з навантаженням через COVID-19 - росЗМІСпівробітники моргів, порівнюючи з минулорічним піком захворюваності, зізнаються: нині кількість тіл збільшилася у понад вісім разів, причина - новий штам "Дельта".

"Це дуже велике навантаження як для нашого колективу, так і для медиків", - кажуть у патологічному бюро. Там довелося розширювати холодильну камеру вдвічі, проводять по 5-6 розтинів вдень, фахівці стомлені.

"Минулого тижня було таке, що ми прийшли у нас було направлено до нас на проведення медекспертизи 120 тіл. 80% з них - померлі від коронавірусу. Наш відділ не розрахований на таке навантаження", - розповідає Олена Ященко, завідувач відділу експертизи Запорізького обласного бюро судово-медичної експертизи.

Видають тіла рідним за 1-2 доби, наразі їх можна віддавати не в поліетиленових мішках, це вже дозволено МОЗом.

Раніше полтавські медики гідно відповіли місцевим противникам вакцинації, показавши реальні фото та відео з переповненого моргу та реанімації, де перебувають померлі й хворі на коронавірус.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ольга Робейко