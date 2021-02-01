За словами президента, викликів і питань дуже багато та всі вони варті змістовної розмови, активного суспільного діалогу.

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення Всеукраїнського форуму "Україна 30" у Києві.

Читайте такожСтепанов пояснив, чому українці бояться вакцинуватися від COVID-19Про це він повідомив у Telegram.

"Зрозуміло, що ковід, на жаль, суттєво перекроїв наше життя. Але чи погодимося ми, що це остаточно? Як нам вийти переможцями в цій незвичній битві? Чи зможе масштабна вакцинація змінити ситуацію і повернути людству свободу – свободу мандрувати, вільно спілкуватися та обіймати рідних? Очевидно, що й сама пандемія, і вакцинація як один з обов’язкових елементів формування колективного імунітету – непросте завдання для кожної країни, зокрема для України", - написав він.

За його словами, питання стосовно вакцинації та пандемії варті змістовної розмови та активного суспільного діалогу.

"З 8 до 10 лютого у Києві відбудеться Всеукраїнський форум "Україна 30", під час якого експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі першочергові питання людей", - повідомив президент.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Автор: УНІАН