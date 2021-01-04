Психолог радить звернути увагу на кращі сторони вашої роботи.

Психолог Герман Делль, розповів, як налаштуватися на робочий лад після новорічних свят.

Про це експерт розповів в ефірі каналу "Україна 24".

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"Потрібно налаштовуватися так, що:" Ура, на роботу!"- якщо ми працюємо, в цьому вже є щось хороше. Ми стільки відпочивали, а тепер можна зустрітися з колегами. У нас за час довгої роботи накопичується якийсь негатив, ми як в шорах дивимося тільки на одне. А зараз свята, і ми продовжуємо як би святкувати на роботі", - розповідає експерт.

"Я б чітко вважав за краще дивитися на кращі сторони роботи. А якщо їх там немає, то я б запропонував змінити роботу. Вона зобов'язана, крім грошей, приносити ще й задоволення, інакше-навіщо жити?"- переконаний психолог.

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Автор: УНІАН