Експерти радять залишати такі стосунки якомога швидше, оскільки це, швидше за все, не покращити.

Розпізнати ознаки того, що ваш партнер емоційно знущається, не завжди легко. Закохані часто мають рожеві окуляри, що може ускладнити виявлення проблем. А ще є психологічний термін "газлайтинг", який означає змусити людину мучитися і сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності через постійні знецінення жартами, звинуваченнями і залякування.

Якщо ви коли-небудь піймали себе на думці: "Мій партнер емоційно мене принижує?" вважайте це першим натяком на те, що щось не так і варто продовжувати копати, пише Українська правда. Життя.

"У таких типах стосунків часто буває багато несправедливості та нерівності, – пояснює Bustle Кімберлі Гершенсон, терапевт із Нью-Йорка, – і саме це часто викликає початкове почуття, що щось "не працює".

"Якщо ваш партнер емоційно знущається над вами і ви через це часто відчуваєте знижену самооцінку, тривогу і навіть депресію, то важливо почати говорити про ці речі якомога швидше", – каже терапевт.

Підійдіть до свого партнера і вкажіть, що ви помітили і перевірте, чи можливо встановити кращі межі, більш здорове спілкування тощо". Однак треба мати на увазі, що якщо хтось токсичний та маніпулятивний, то він часто не може змінитися. Ось чому експерти радять залишати такі стосунки якомога швидше, оскільки це, швидше за все, не покращити.

Емоційне насильство шкодить вашому самопочуттю, тому якщо ви впізнаєте перелічені нижче ознаки жорстокого поводження, можливо, краще рухатися далі.

Він каже, що вам одягнути

Жорстокі партнери часто прагнуть контролю, однак на початку багато хто намагається це приховувати, маскучуючи це як занепокоєння.

Наприклад, вони можуть сказати: "Я не хочу, щоби ти носила ту облягаючу сукню, бо інші хлопці будуть звертати на тебе увагу" або "ти не повинна носити цю сорочку, бо це не добре виглядає".

"Якщо ваш партнер неявно або явно приймає рішення за вас, навіть якщо це просто щось, що ви носите, це все одно вважається емоційно жорсткою поведінкою", – каже Кімберлі Гершенсон.

Він егоїстичний у ліжку

У здоровому партнерстві секс стосується взаємного задоволення. Це не обов'язково означає, що обидва партнери досягають оргазму кожного разу, але це значить, що вони обидва дарують і отримують близькість і задоволення під час сексу. Ось чому, якщо ваш партнер будь-яким чином незмінно егоїст у ліжку, ви повинні вважати це червоним прапором.

"Незалежно від того, чи це викликає у вас почуття провини, яке спонукає до сексу, коли ви цього не хочете, або ігнорування вашої потреби у задоволенні в спальні. Сексуальна невідповідність вашим потребам є одним із видів емоційного насильства", – пояснює Гершенсон.

Він звинувачує вас у своїх діях

Ви можете помітити, що кожного разу, коли ваш партнер злиться, він одразу починає звинувачувати вас у тому, що це ви насправді "змусили" його діяти так. Вони також можуть стверджувати, що усі аргументи – це "завжди" ваша вина і що їх не було б, якби ви діяли іншим способом.

Це неправда. Це емоційне насильство.

Він постійно збиває вас з толку і змушує почуватися розгубленим

Якщо ви не знайомі з цим терміном, то газлайтинг – це форма психологічного насильства, при котрому одна людина маніпулює інформацією або бреше, щоби змусити жертву засумніватися у власній пам'яті та адекватності.

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"Це збиває з толку, викликає стрес і засмучує. Не кажучи вже про те, що з часом "ваша впевненість і самооцінка підірвані, і в кінцевому випадку ви відчуєте, що більше не можете довіряти власним думкам, почуттям і сприйняттю дійсності", – говорить Bustle Ронда Мілрад, терапевт і засновниця додатку Relationup.

Вас порівнюють з іншими

Якщо ваш партнер порівнює вас з іншими, наприклад, з колегою або з їх колишніми, то просто зверніть на це увагу. Особливо, якщо ви кажете перестати це робити, але це все одно не припиняється.

"В емоційно образливих стосунках вас постійно порівнюють з іншими, і в результаті ви відчуваєте, що недостатньо добрі і не кохані, – зауважує Мілрад. - Ви чуєте про добрі якості і досягнення інших, але основна ідея (явна чи таємна) полягає тільки в тому, що ви не підходите".

Як і газлайтинг, ці коментарі покликані підірвати вашу самооцінку, як пояснює Мілрад, щоби ви перестали бути впевненими. Незахищенимм людьми набагато легше маніпулювати, що, звісно ж, і є їхньою ціллю.

Вам кажуть, що ви "занадто чутливі"

Ви повинні мати змогу підійти до партнера, щоби поговорити про проблеми, вказати на речі, які не можуть існувати у ваших стосунках і потім провести конструктивний діалог про кордони і правила. Але цього ніколи не станеться, якщо ваш хлопець емоційно ображає вас.

"Коли ви виражаєте свою незгоду їх поведінкою і намагаєтесь просити їх про відповідальність, вони скажуть вам, що ви надто сильно чутливі або гостро реагуєте і не розумієте жартів або просто, що ви занадто невпевнені у собі, –зауважує Мілрад. - Вони намагаються виправдати свою погану поведінку тим, що роблять проблемою вашу реакцію на неї".

Він не дозволяє вам побути наодинці

Токсичний партнер може водночас відкидати вас, але також наполягати на тому, щоби весь свій час ви проводили разом. Це також не нормально. Важливо мати простір в стосунках, щоби могти заряджатися енергією і займатися різними хобі.

"Ключовим моментом тут є те, що ви відчуваєте себе достатньо комфортно, щоби проводити час з цією людиною, але при цьому маєте свободу виражати свої кордони і потреби у виходах за кордони цієї людини", – каже Таккара Мартін, експерт із стосунків.

Якщо їм це чомусь не подобається, то це ознака проблеми.

Вам не дозволяють відвідувати друзів

Ще одна ознака емоційного насильства – це якщо ваш партнер ізолює вас від близьких, друзів та сім’ї. Вони можуть придумати виправдання, чому ви не повинні їх бачити і звинувачувати вас у цьому: "Твоя найкраща подруга не підтримує наші стосунки, тому, якщо ти любиш мене, будеш триматися подалі від неї".

Спочатку це може здаватися не так вже й погано, однак чим далі ці стосунки будуть заходити, тим більше важливих людей будуть у вас відбирати.

Правда завжди на стороні партнера

Люди у здорових стосунках усвідомлюють, що час від часу можуть помилятися – це нормально. Вони також вибачаться, а потім шукатимуть способи виправити помилку. Але якщо ваш партнер емоційно жорстокий, стане зрозуміло, що він завжди хоче мати рацію.

"У багатьох випадках немає значення, у чому у вас виникають розбіжності, суперечки чи ви просто говорите про щось, що представляє взаємний інтерес, їм потрібно мати рацію завжди", – пояснює Давіда Раппапорт, консультант зі стосунків.

Це не сприяє стабільному зв’язку.

Він не поважає вашу думку

Якщо ви говорите про пісню, фільм чи політику, ваш партнер ніколи не повинен дивитись на вас з висотою, навіть якщо не згоден з вами. Вважається токсичним – і навіть емоційно образливим – якщо ваші ідеї постійно відкидають, називають вас "нудними" або відмовляють вам.

"З часом ви можете почати відчувати себе неадекватними, розчарованими, і ваша впевненість і самооцінка почнуть падати", – говорить Раппапорт.

Який сенс у цьому? Скажімо це разом: контроль.

Він змушує вас почуватися невпевнено

За словами клінічного психолога доктора Джоша Клапова, "якщо ви живете в постійному стані невизначеності, а ясність, яку всі ми хочемо від стійких відносин, просто відсутня", це може бути емоційним зловживанням. Це особливо актуально, якщо ви були довгий час разом, але все одно здається, що ваш партнер тримає вас на відстані витягнутої руки.

Ви можете поговорити з ним про це, але врешті-решт ви мусите вирішити рухатися далі і зустрічатися з кимось, хто є більш доступним.

Він завжди надзвичайно нужденний

"Емоційне насильство може також виникнути у формі постійної, здавалося б, невиправної потреби", – говорить Клапов.

Ваш партнер може захотіти, щоб ви керували їхнім життям заради них або вирішували всі потреби. І хоча це може здатися не таким негативним, як інші проблеми, перераховані вище, це все одно форма токсичного контролю.

"Деякі пари можуть пережити емоційне насильство лише тоді, коли воно модифікується", – говорить Клапов.

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Автор: УНІАН