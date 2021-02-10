За п'ять років меткомбінат імені Ілліча передав лікарням Маріуполя понад 400 тис кубометрів кисню.

З 2016 року міські лікарні міста Маріуполя отримали від меткомбінату імені Ілліча Групи "Метінвест" понад 400 тисяч кубометрів кисню. Сума інвестицій в систему охорони здоров'я міста за цей період склала 17,8 млн грн.

Так, у 2016 році лікарням для надання невідкладної допомоги та реанімаційних дій надали 50 тисяч кубометрів кисню, у 2017 році – 51 тис., у 2018 році – 52,5 тис. кубометрів, у 2019 році – 53 тисячі кубометрів.

"Ми допомагаємо медпрацівникам рятувати життя маріупольців. Це наша принципова позиція - постійна і безоплатна допомога міській системі охорони здоров'я", - заявив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи" Метінвест " Тарас Шевченко.

Минулого року через пандемію коронавірусу та зростання кількості хворих, які потребують стаціонарного лікування та застосування кисневотерапії, значно збільшилося і постачання газу – за рік меткомбінатом лікарням було передано 206 тисяч кубометрів кисню на суму майже 11,5 млн грн. У тому числі 183 тисячі кубометрів газу було поставлено у відділення для лікування хворих COVID-19.

Повідомляється, що в необхідному обсязі кисень передається міським лікарням №№ 1, 4, 5, 9, перинатальному центру, лікарні швидкої медичної допомоги, медичному об'єднанню здоров'я дитини та жінки, Маріупольському онкологічному диспансеру та обласній лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі.

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Автор: УНІАН