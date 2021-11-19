Мінімальна зарплата медперсоналу становитиме 13 тис. грн. у наступному році.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, який рівень заробітної плати для медичних працівників закладено в державний бюджет на 2022 рік.

Цифри він назвав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За словами голови президентської фракції у парламенті, відповідно до держбюджету на 2022 рік, мінімальна зарплата медперсоналу становитиме 13 тис. грн, а мінімальна зарплата лікаря буде на рівні 20 тис. грн.

"У 2023 році ми зробимо те саме з учителями - ми розуміємо цю необхідність", - заявив Арахамія.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що в Україні в наступному році лікарям та медичним працівникам підвищать зарплату. Мінімальний розмір оплати праці буде знаходитися на рівні $700 (майже 18,5 тис. грн).

Як пояснив економіст Павло Кухта, розмір заробітної плати лікарів визначають самі лікарні. В проекті державного бюджету на 2022 рік вказано лише приблизний розрахунок.

Автор: Ірина Погоріла