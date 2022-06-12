По медичну допомогу загалом звернулися 23 особи.

Десятеро постраждалих від ракетного удару у Чорткові досі перебувають у лікарнях.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"Частина людей, після надання необхідної допомоги, повернулися у свої домівки. Загалом за медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові", - зазначив він.

Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня тяжкості.

"Серед постраждалих - дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я після початку повномасштабного вторгнення переїхала на Тернопільщину", - констатував голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня о 21.46 Росія здійснила ракетну атаку по Чортківському району Тернопільської області. Попередньо, усі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря.

Зруйновано частину воєнного об'єкту, а також чотири п'ятиповерхові будинки, де перебували цивільні мешканці. Поранено 22 особи, яких госпіталізували, серед них - 12-річна дитина.

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