Чверть жінок на планеті під час локдауну і домашнього "ув'язнення" страждають від гормональних збоїв.

Якщо ви серед тих жінок, хто зіткнувся з нерегулярним менструальним циклом з того часу, як почалася пандемія, — повірте, ви не одинокі. Згідно з опитуванням Британської королівської школи акушерів-гінекологів серед шести тисяч жінок - більш ніж половина респондентів помітили зміни в менструальному циклі.

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Більшість була спантеличена тим, чому їх місячні раптово стали гіршими - більш болючими, рясними або нерегулярними. Чому ж це відбувається? Стрес і переїдання називають головними винуватцями цієї нездорової тенденції, пише Elle.

Будь-який стрес - будь то спонтанна поїздка, робочий дедлайн або емоційна турбулентність — може моментально порушити крихкий механізм жіночого організму. Очевидно, що з початку пандемії рівень стресу злетів до небес абсолютно для всіх. І особливо сильно постраждали жінки, які зіткнулися з новою реальністю: роботою вдома, нескінченним контролем над дітьми і домашніми справами без сторонньої допомоги і, можливо, фінансовою невизначеністю. Для 20-25% додатковий колосальний стрес проявився в тому, що вони пропустили один або два цикли. (Нормальний жіночий цикл зазвичай становить 22-35 днів. Будь-яке відхилення від норми +/ - 10 днів в гінекології називають «нерегулярним».)

Серед інших можливих причин вчені називають фактор переїдання (як правило, це так само пов'язано зі стресом). Збільшення ваги традиційно тягне менструальні збої. Додайте до цього підвищену дратівливість, припливи жару і хворобливі відчуття в грудях. У крові таких пацієнток, як правило, можна виявити високий рівень пролактину — гормону, який вивільняється у відповідь на стрес, він-то і псує і без того не найкомфортніший час менструації.

На додаток — малорухливий спосіб життя загострює так званий синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Ось чому навіть на віддаленій роботі дуже важливо знаходити час для помірних фізичних навантажень!

Ще одне антропологічне спостереження вчених: історично склалося, що будь-яке великомасштабне порушення в суспільстві в першу чергу призводить до цілого ряду проблем сексуального і репродуктивного характеру саме у жінок. Так, наприклад, під час епідемії Еболи (2014-2016) у ряді африканських країн було зафіксовано різке зростання материнської смертності. У червневій доповіді Інституту Гуттмахера - провідної американської дослідницької організації, що займається питаннями сексуального і репродуктивного здоров'я жінок, — було зазначено, що трохи більше третини опитаних пацієнток хотіли б в період пандемії відкласти вагітність або кардинально змінювали свою думку щодо кількості дітей.

Як з цим боротися

Щоб знизити згубні наслідки ізоляції, британські акушери рекомендують на додаток до регулярних аеробних вправ неодмінно займатися йогою і медитацією. Це допоможе знизити рівень стресу, що, своєю чергою, відновить баланс гормонів і, сподіваємося, допоможе регулювати ваші цикли.

Якщо не йога або фізичні вправи, спробуйте просто вийти на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, або подивитися фільм, який вам подобається. Управління стресом у всіх все ж відбувається по-різному. Крім того, буде розумно все-таки зробити тест на вагітність і в якості профілактики звернутися за порадою до свого гінеколога.

Менструальний цикл: що варто знати

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Автор: УНІАН