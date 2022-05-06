За даними FDA під час використання препарату існує підвищений ризик розвитку синдрому згортання крові.

Регулятор у США вирішив обмежити використання вакцини проти COVID-19, розробленої Johnson & Johnson через побічний ефект.

Як пише CNN, за даними FDA під час використання препарату існує підвищений ризик розвитку синдрому згортання крові.

Медики провели розслідування зареєстрованих випадків тромбозів після застосування вакцини від Johnson & Johnson. Після чого і було ухвалене рішення про обмеження вакцини. Тепер американцям старше 18 років слід застосовувати її в тих випадках, коли вони не мають доступу до інших аналогічних дозволених в США вакцин або не можуть їх використовувати за медичними показаннями.

Зазначимо, що вакцина від компанії Johnson & Johnson застосовується з лютого 2021 року, крім того, в США використовують вакцини від Moderna і Pfizer. Від інших вакцин, препарат Johnson & Johnson відрізняється тим, що вимагає застосування тільки однієї дози.

На сьогодні, за даними Центру США з контролю і профілактики захворювань, вакцину від Johnson & Johnson отримали близько 18,7 млн американців.

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