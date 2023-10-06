Фахівець також рекомендував випити кави за годину до тренування, оскільки це додасть витривалості і сприяє спалюванню жиру.

Британський лікар Майкл Мослі назвав максимальну кількість чашок кави, яку слід випивати за день. Він зазначив, що саме ця кількість напою забезпечить поліпшення здоров'я мозку і серця.

Доктор Мослі рекомендує випивати максимум три чашки кави в день, посилаючись на "одне з найбільших досліджень здоров'я у Великобританії", в якому взяли участь 500 тис.осіб. Це дослідження показало, що кількість "до трьох чашок кави покращує здоров'я мозку і серця", пише Mirror.

Дослідження виявило, що в порівнянні з тими, хто не п'є каву, у тих, хто вживає її щодня, серце було здоровіше і працювало краще. Фахівець пояснив, що кава може мати такі переваги, оскільки багата флаванолами та антиоксидантами, які називаються поліфенолами - сполуками, які сприятливо впливають на мозок та серце на додаток до їх протизапальних ефектів.

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"Однак, для того, щоб відчути користь кави для здоров'я, важливо пити її не відразу після пробудження", - зазначив фахівець.

На думку дослідника Джеймса Беттса, професора метаболічної фізіології в університеті Бата, потрібно почекати кілька годин, перш ніж приступити до ранкової кави, особливо якщо ви погано спали вночі.

"Поганий сон підвищує рівень кортизолу, гормону стресу, який може підвищити рівень цукру в крові до нездорового максимуму. Випита кава в першу чергу після важкого нічного сну може загострити обидві ці проблеми", - пояснив він.

Доктор Мослі також рекомендував випити чашку кави за годину до тренування, оскільки це може зробити вас менш схильними до втоми, а також допоможе змінити спосіб спалювання жиру. Дослідження показали, що чашка кави перед аеробними тренуваннями може допомогти перемістити жир у м'язи, а інше дослідження показало, що чашка кави перед 30-хвилинним тренуванням може навіть продовжувати стимулювати розщеплення жиру після того, як ви його закінчили.

Користь кави

Вченим давно відомо про користь кави. Ряд досліджень показав, що цей напій позитивно впливає на мозкову діяльність навіть тих людей, які періодично недосипають.

Також регулярне вживання кави без будь-яких солодких закусок сприяє швидкому схудненню.

При цьому, фахівці радять випивати останню чашку кави в районі трьох годин дня, якщо ви запланували лягти раніше і хочете добре виспатися.

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