Також вона відповіла на хвилююче багатьох питання - чи можна пити каву вранці натщесерце.

Ефект від чашки кави найбільш сильний в перші кілька годин, однак вживаючи її в другій половині дня, важливо переконатися, що це не вплине на режим сну.

За словами британського терапевта Адель О'донох'ю, багато хто уникає вечірньої кави через підбадьорливий ефект, який вона чинить на організм. "Найпізніший час, коли можна випити кави, це 14-15 годин, в залежності від того, в який час ви лягаєте спати", - пояснила фахівець, пише Express.

"Візьміть собі за правило уникати кави за шість годин до сну", - рекомендувала терапевт.

О'донох'ю зазначила, що помірне споживання кави дає заряд енергії для підтримки функцій мозку, знижуючи депресію і поганий настрій. Також кава допомагає запобігти хворобам печінки і серця, контролювати вагу, підтримувати здоров'я кишечника. Це пов'язано з тим, що кава підтримує стабільність інсуліну і регулює рівень цукру в крові. Крім того, вона багата антиоксидантами.

При цьому, фахівець зазначила, що норма кави для кожної людини своя. "Потрібно стежити за тим, як вона впливає на організм. Вона може викликати занепокоєння, нерегулярне серцебиття, головні болі і безсоння", - перерахувала терапевт.

"Якщо ви відчуваєте постійну потребу в каві, це ознака того, що вам потрібно скоротити її споживання. Якщо ви часто ходите в туалет, можливо, вам також доведеться скоротити споживання цього напою", - розповіла фахівець.

Також терапевт відповіла на поширене питання, про те, чи можна пити каву натщесерце. За її словами це вирішує кожен сам для себе, виходячи з чутливості шлунка.

Користь кави

Фахівці вже дано говорять про користь кави. Згідно низки досліджень, цей напій позитивно впливає на мозкову діяльність навіть тих людей, які недосипають.

Також регулярне вживання кави без будь-яких солодких закусок сприяє зниженню ваги.

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