Під час пандемії коронавірусу зник небезпечний штам грипу B/Yamagata.

Пандемія коронавірусу знищила смертоносний штам грипу B/Yamagata.

Зокрема, з березня 2020 року штам B/Yamagata зник із розповсюдження серед людей, що стало першим випадком, коли вірус грипу був знищений без фармацевтичного втручання, пише Telegraph.

Існує чотири поширених штами грипу, які заражають людей: лінія B/Yamagata, лінія B/Victoria, A/H1N1 і A/H3N2, всі з яких були придушені в усьому світі під час пандемії коронавірусу в результаті заходів з локалізації.

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Але хоча останні три в підсумку знову з'явилися, штам B/Yamagata цього не зробив. "Ми не знаємо чому", - сказала представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Канта Суббарао.

За словами Суббарао, одне з можливих пояснень полягає в тому, що всередині штаму менше генетичних варіацій, тож, коли його придушили і він змушений був "подолати еволюційно вузьке місце" у 2020 та 2021 роках, здатність вірусу до поширення значно знизилася, що призвело до його винищення.

Джульєт Моррісон з Каліфорнійського університету сказала, що вона "дуже рада почути новину про те, що вірус Ямагата більше не становить загрози для громадської охорони здоров'я".

"Це перемога для всіх людей, тому що тепер у нас на один вірус грипу, з яким потрібно боротися, менше", - констатувала вона.

Однак його зникнення створює головний біль для виробників вакцин. Річ у тім, що нинішнє покоління щеплень від грипу є чотирьохвалентним - воно націлене на всі чотири віруси грипу.

Але тепер, коли B/Yamagata ліквідовано, необхідність у чотирьохвалентних вакцинах відпала. Замість цього виробники повинні розробити тривалентні версії, націлені на три віруси грипу, що залишилися.

Однак змінити вакцини - це не так просто, сказала Суббарао. По-перше, для поширення нових тривалентних вакцин потрібні дозволи у всіх країнах.

Коронавірус: новини

5 травня 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19. Перед цим у березні того ж року директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пандемія COVID-19, імовірно, була спричинена витоком вірусу з лабораторії в китайському місті Ухань. Однак у розсекреченому звіті Управління Національної розвідки США сказано, що прямих доказів лабораторного походження коронавірусу немає.

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