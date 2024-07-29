Наразі у медзакладах міста лікуються більше 70 пацієнтів зі складним перебігом хвороби, серед них 18 дітей.

Останніми тижнями в столиці значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19, попереджає міська влада. Зазначається, що зокрема, в порівнянні з початком липня збільшилась кількість госпіталізацій через коронавірус.

За даними Департаменту охорони здоров'я міста Києва, якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73, в тому числі 18 дітей. Це хворі зі складними випадками перебігу хвороби. В середньому до лікарень нині потрапляє близько 20 осіб за добу.

Як повідомляється, загалом у липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менше 200. Із початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

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Мешканців столиці закликають категорично дотримуватися правила – "Захворів – сиди вдома!". Тобто якщо людина відчуває нездужання, їй варто за можливості максимально самоізолюватися та звернутися до лікаря.

COVID-19 у світі - останні новини

Днями Національна організація громадської охорони здоров'я Греції оприлюднила черговий звіт, у якому зазначалось, що через екстремальну спеку в Греції спалах коронавірусу. Так, з 8 до 14 липня 2024 року було госпіталізовано 669 нових пацієнтів, що на 44% більше, ніж у попередні чотири тижні. Також було зареєстровано 26 смертей від COVID.

Літнє зростання захворюваності пов'язують із тим, що люди намагаються ховатися від сильної спеки в приміщеннях, де вірус передається набагато ефективніше. Туристів, які збираються цього літа на відпочинок до Греції, попередили про сплеск випадків захворювання новим варіантом коронавірусу FLiRT за останні 20 днів.

На тлі цього в деяких грецьких лікарнях уже почали запроваджувати обов'язкове носіння масок, а також обмежувати кількість відвідувачів, вимагаючи від них також негативний експрес-тест на коронавірус.

Британські медексперти припускають, що на FLiRT і LB.1 не діє імунітет, зароблений після вакцинації нині існуючими препаратами від COVID-19 або захворювання на інші штами вірусу, оскільки йде постійна мутація збудника.

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