За три роки клієнтці зрештою вдалося відсудити в салону компенсацію.

Американці довелося ампутувати ногу через інфекцію, занесену під час педикюру.

Про цю історію пише The Jerusalem Post.

У 2018 році під час б'юті-процедури майстер зробила 55-річній жительці Флориди поріз. До рани потрапила інфекція, яка швидко поширилася тілом клієнтки, почасти тому, що в неї було захворювання периферичних артерій - стан, що викликає звуження кровоносних судин і зменшення припливу крові до кінцівок.

В результаті жінці ампутували ногу. Вона також втратила свій будинок, коли медичні витрати через ампутацію виявилися непосильними. Тепер постраждала змушена жити з родичами.

Читайте такожУ Туркменістані жінкам-держслужбовцям заборонили фарбувати волосся, робити манікюр та накладні віїУ 2020 році клієнтка подала до суду на салон, де робила педикюр. У позові стверджувалося, що під час процедури працівниця салону використовувала інструменти та обладнання, які були настільки брудними, що представляли небезпеку для клієнтів. А також що компанія не слідувала власній політиці, не навчала належним чином своїх співробітників і тримала обладнання в поганому стані.

Представники салону своєю чергою заявляли, що клієнтка не звернулася за невідкладною медичною допомогою і не вжила розумних заходів для запобігання розвитку інфекції.

Зрештою, однак, в середині грудня 2021-го було досягнуто мирової угоди. Жінка має отримати компенсацію в розмірі 1,75 мільйона доларів.

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