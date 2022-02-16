Ми можемо переорієнтуватися, згуртуватися і показати належну відсіч будь-якому ворогу — видимому чи невидимому, заявив міністр.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що українські медики довели, що можуть бути сильнішими, а система охорони здоров'я готова до будь-яких викликів.

Про це повідомив Віктор Ляшко, інформує прес-служба МОЗ.

"Я з глибокою повагою хочу подякувати нашим військовослужбовцям, які цілодобово опікуються нашою безпекою та гарантують нам мирне небо. Але хочу відзначити ще одну армію, мільйонну армію наших медичних працівників, які щодня злагодженою роботою доводять — наша сила в єдності, наша сила в партнерстві", – зазначив міністр.

При цьому він нагадав, що вже два роки медичні працівники перебувають на передовій у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"За цей час ми довели, що можемо бути сильнішими, а наша система охорони здоров'я готова до будь-яких викликів. Ми можемо переорієнтуватися, згуртуватися і показати належну відсіч будь-якому ворогу — видимому чи невидимому", – сказав Ляшко.

Він також зауважив, що нині Україна є єдиною країною в Європі, яка, попри активну боротьбу з коронавірусом, "не тільки не зупинила реформу системи охорони здоров'я, а й розпочала модернізацію медичних закладів".

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