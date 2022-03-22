Фармакологічна компанія "Фармак" повідомила про знищення свого складу під Макаровим Київської області, внаслідок чого втрати компанії склали близько 1,5 млрд грн.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив член ради директорів компанії Петро Чернишов.
"Склад "Фармака" знаходився під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо - у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат. Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", - написав він.
У прес-службі "Фармаку" також додали, що з 24 лютого компанія не поставляє ліки до Росії та Білорусі, а представництво "Фармаку" на території РФ було згорнуто ще у 2014 році.
"24 лютого на замитненні на РБ у Чернігові стояла фура з нашими ліками, на суму майже 200 тисяч доларів. Ми її розмитнили назад та передали на потреби міста Чернігів, яке одним з перших було атаковано російськими військовими. Ще 24 лютого цього року - тобто в перший же день відкритої збройної агресії РФ проти України - "Фармак" почав передавати на потреби МОЗ, ЗСУ, ТрО, шпиталі наявні лікарські засоби. І зараз докладаємо максимум зусиль, аби виготовляти та забезпечувати українців життєво необхідними ліками", - йдеться у повідомленні.
Довідка УНІАН. "Фармак" - одна з провідних фармацевтичних компаній України, виробничим майданчиком якої є Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. Ломоносова, створений в 1925 році. Компанія входить до трійки лідерів фармацевтичної галузі України, експортує продукцію до 20 країн світу.