Компанія працює над повноцінним відновленням виробництва.

Фармакологічна компанія "Фармак" повідомила про знищення свого складу під Макаровим Київської області, внаслідок чого втрати компанії склали близько 1,5 млрд грн.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив член ради директорів компанії Петро Чернишов.

"Склад "Фармака" знаходився під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо - у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат. Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", - написав він.

У прес-службі "Фармаку" також додали, що з 24 лютого компанія не поставляє ліки до Росії та Білорусі, а представництво "Фармаку" на території РФ було згорнуто ще у 2014 році.

"24 лютого на замитненні на РБ у Чернігові стояла фура з нашими ліками, на суму майже 200 тисяч доларів. Ми її розмитнили назад та передали на потреби міста Чернігів, яке одним з перших було атаковано російськими військовими. Ще 24 лютого цього року - тобто в перший же день відкритої збройної агресії РФ проти України - "Фармак" почав передавати на потреби МОЗ, ЗСУ, ТрО, шпиталі наявні лікарські засоби. І зараз докладаємо максимум зусиль, аби виготовляти та забезпечувати українців життєво необхідними ліками", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. "Фармак" - одна з провідних фармацевтичних компаній України, виробничим майданчиком якої є Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. Ломоносова, створений в 1925 році. Компанія входить до трійки лідерів фармацевтичної галузі України, експортує продукцію до 20 країн світу.

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