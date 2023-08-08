Лікарям вдалося її врятувати.

У Львові медики врятували 7-річну дівчинку з Рівненської області, у якої почали відмовляти нирки через невідому післяопераційну інфекцію.

Про це повідомляється на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у соціальній мережі Facebook. Дитині нещодавно провели операцію з видалення апендициту, вона мала одужувати, однак її стан почав погіршуватися - дівчинка відмовлялася від їжі та води, непритомніла.

Аналізи показали, що в дівчинки почали відмовляти нирки. Коли маленьку Єву довезли каретою швидкої медичної допомоги з Рівного до Львова, вони вже майже не працювали. Медики відзначають, що у будь-який момент інфекція могла поширитися по всьому організму та спричинити больовий шок чи навіть смерть.

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Команда дитячих урологів Лікарні Святого Миколая знайшла причину відмови нирок - органи дівчинки були заповнені гноєм. Їй надали усю необхідну допомогу, вже наступного дня нирки запрацювали.

"Кілька днів дівчинка провела в реанімації, де її стан швидко стабілізували. Зараз Єва вже повернулася додому - абсолютно здоровою дівчинкою. Вона чудово почувається і готується йти до першого класу", - додали у об'єднанні.

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Нагадаємо, взимку львівські лікарі оперували п’ятимісячну дитинку, яка мала вроджену ваду серця. Операція тривала три години, дівчинці зупиняли серце.

У Дніпрі лікарі рятували 39-річного захисника України, який втратив руки та ногу у боях під Бахмутом. Йому перелили 8,5 літрів крові.

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