Чим відрізняється пансексуал від бі - читайте на УНІАН.

Пансексуал - це простими словами людина, якій байдужі стать і гендерна ідентичність партнера.

Чим відрізняється ця орієнтація від бі? Бісексуал в своєму виборі орієнтується на дві статі - чоловічу і жіночу. У той же час пансексуал здатний полюбити трансгендера або інтерсексуала - чоловіка або жінку зі статевими органами іншої статі.

Термін пансексуал має грецький корінь πᾶν, що означає "все".

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Вперше про нього заговорили ще в 1974 році. Термін з'явився в статті the New York Times про сексуальну революцію. Автори публікації відзначали, що бісексуальність стала трендом 1974 року, і на черзі - пансексуальність.

Через деякий час тренд втратив розмах, а про новий термін згадали лише в 2010 році, коли одразу кілька знаменитостей заявили про незвичайну орієнтацію.

Відомі зірки-пансексуалы

Про нетрадиційну орієнтацію в Голлівуді заявили актриси Ембер Херд ("Аквамен) і Шейлін Вудлі ("Дивиргент", "Велика маленька брехня"). Також з зізнанням вийшли співачки Майлі Сайрус і Кеша, але на них цей список не закінчується.

Пансексуали в культурі

У культурі незвичайна орієнтація проявилася приблизно в той же час, коли і прозвучали заяви знаменитостей. Так, в 2019 році вийшов серіал "Ейфорія", головною героїнею якого є 17-річна дівчина-пансексуалка Ру. Її зіграла відома співачка і актриса Зендея.

У літературі пансексуальність знайшла відображення у фентезі-романі фінської письменниці Магдалени Хай "Третя сестра". У творі показаний світ, в якому немає гендерної норми.

Головний девіз представників цієї орієнтації "Любов є любов".

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