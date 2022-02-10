За словами лікаря, Ердоган може повернутися до звичайного режиму роботи найближчим часом.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган упродовж останніх двох днів отримував негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

За словами лікаря президента Туреччини, Серкана Топалоглу, результати ПЛР-тестів на наявність коронавірусу, зданих Ердоганом за останні два дні, виявилися негативними.

Лікар каже, що президент може повернутися до звичайного режиму роботи найближчим часом, можливо, вже завтра.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого президент Туреччини заявив, що разом з дружиною Еміне отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію. За його словами, вони інфікувалися штамом "Омікрон", однак симптоми були легкі.

При цьому 3 лютого Ердоган з дружиною з офіційним візитом відвідував Київ, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. У той же день стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак захворів на COVID-19.

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