Батьки вважають, що декілька чарівних слів можуть допомогти пояснити дитині свої потреби.

Під час поширення COVID-19 та карантину батьки змушені працювати з дому, саме у цей час діти вимагають більше уваги до себе, ніж зазвичай.

За словами психолога Марини Петрович, часто батьки вважають, що декілька чарівних слів можуть допомогти пояснити дитині свої потреби, але вони не можуть підібрати такі слова, пише nashamama.

"Насправді ж, їхня основна проблема – це страх бути поганими батьками", – зазначила Петрович.

Цей страх породжує 5 основних ілюзій:

батьки мають бути доступні для дитини 24 години на добу;

мати має доказувати дитині свою любов;

всі бажання дитини потрібно виконувати;

дитині потрібно дуже багато часу;

дитина – найважливіше у житті.

Як повідомляв УНІАН, експерти розказали, як сказати старшій дитині про появу молодшої дитини у родині. На думку експертів, перше завдання майбутніх батьків - правильно вибрати момент, коли сказати дитині, що у неї буде братик або сестричка. Більшість психологів рекомендують робити це після третього місяця вагітності. По-перше, зникає загроза викидня. По-друге, животик мами вже стає помітним і є про що поговорити.

Вас також можуть зацікавити новини