Родичі хворого на дифтерію 11-річного хлопчика опинилися в лікарні на Чернігівщині, дитина досі у реанімації (відео)

Хлопчик потрапив до лікарні лише на п'ятий день захворювання.

Четверо людей із підозрою на дифтерію опинилися в лікарнях на Чернігівщині. Всі вони - родичі 11-річного хлопчика, діагноз якому підтвердили раніше.

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Мати і двоє її інших дітей наразі перебувають в обласній дитячій лікарні, батько - в інфекційному відділені районної.

Хворий на дифтерію хлопчик досі у тяжкому стані в реанімації. За словами медиків, він не мав вчасно зроблених щеплень.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров’я України зафіксувало новий випадок захворювання на дифтерію у Чернігівській області, що є четвертим випадком захворювання в Україні.