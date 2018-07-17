Родичі хворого на дифтерію 11-річного хлопчика опинилися в лікарні на Чернігівщині, дитина досі у реанімації (відео)
10:35, 17 липня 2018Новини регіонів
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Хлопчик потрапив до лікарні лише на п'ятий день захворювання.
Четверо людей із підозрою на дифтерію опинилися в лікарнях на Чернігівщині
Четверо людей із підозрою на дифтерію опинилися в лікарнях на Чернігівщині. Всі вони - родичі 11-річного хлопчика, діагноз якому підтвердили раніше.
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Мати і двоє її інших дітей наразі перебувають в обласній дитячій лікарні, батько - в інфекційному відділені районної.
Хворий на дифтерію хлопчик досі у тяжкому стані в реанімації. За словами медиків, він не мав вчасно зроблених щеплень.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров’я України зафіксувало новий випадок захворювання на дифтерію у Чернігівській області, що є четвертим випадком захворювання в Україні.
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