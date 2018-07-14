МОЗ зафіксував четвертий випадок захворювання на дифтерію в Україні (відео)

Постраждалому ввели протидифтерійну сироватку, стан дитини важкий.

Міністерство охорони здоров’я України зафіксувало новий випадок захворювання на дифтерію у Чернігівській області, що є четвертим випадком захворювання в Україні.

Як повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України, до Центральної районної лікарні Ніжинського району госпіталізовано 11-річного хлопчика із набряком шиї та підозрою на дифтерію. Дитина хворіла вдома протягом 5 днів.

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Постраждалому ввели протидифтерійну сироватку. Стан дитини важкий, хлопчик зараз перебуває в реанімації. Найближчим часом він буде доставлений в обласну реанімацію - з Чернігова уже виїхав реанімобіль.

Також у міністерстві повідомили, що завтра в селище, де проживає хлопчик, виїде команда епідеміологів, яка проведе обстеження контактних осіб, оцінить загрози та визначить, чи потрібно вживати додаткові заходи, наприклад, профілактичне лікування чи щеплення.

«Нагадуємо, що єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих кожні 10 років», - підкреслили у МОЗ.

Міністерство рекомендує якнайшвидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії та зазначає, що якісна та безпечна вакцина є в усіх регіонах України, і надається безоплатно як для дітей, так і для дорослих.

***Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, факторами передачі також можуть бути предмети побуту (посуд, іграшки). Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах, в результаті чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання.