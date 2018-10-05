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На Запоріжжі спалахнула смертельна інфекція

10:30, 05 жовтня 2018
Новини регіонів
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На Запоріжжі зафіксували спалах не до кінця вивченої лихоманки / фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.

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"Наразі проводиться дообстеження з метою встановлення остаточного діагнозу", - кажуть медики.

Зазначається, що в період з 2001 по 2017 рік діагноз "лихоманка Західного Нілу" був поставлений 43 хворим, які проживають у Запоріжжі, Бердянську, Енергодарі, Василівському, Вільнянському, Токмацькому, Гуляйпільському, Якимівському та Запорізькому районах.

Симптоми захворювання - нудота, лихоманка, головний біль. Після зараження вірусом інкубаційний період триває 1-7 днів, у людей з порушенням імунітету - до двох тижнів.

Раніше в Києві був виявлений випадок захворювання лихоманкою Західного Нілу у чоловіка, який відпочивав на Криті.

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Теги: #Запоріжжя#лихоманка