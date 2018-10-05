На Запоріжжі спалахнула смертельна інфекція
На Запоріжжі в вересні у восьми людей діагностували лихоманку Західного Нілу.
Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.
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"Наразі проводиться дообстеження з метою встановлення остаточного діагнозу", - кажуть медики.
Зазначається, що в період з 2001 по 2017 рік діагноз "лихоманка Західного Нілу" був поставлений 43 хворим, які проживають у Запоріжжі, Бердянську, Енергодарі, Василівському, Вільнянському, Токмацькому, Гуляйпільському, Якимівському та Запорізькому районах.
Симптоми захворювання - нудота, лихоманка, головний біль. Після зараження вірусом інкубаційний період триває 1-7 днів, у людей з порушенням імунітету - до двох тижнів.
Раніше в Києві був виявлений випадок захворювання лихоманкою Західного Нілу у чоловіка, який відпочивав на Криті.