В Одесі захопили медуніверситет - звільняють працівників та знищують документи - МОЗ

У відомстві нагадали про захоплення сьогодні невідомими приміщення Одеського національного медичного університету.

Міністерство охорони здоров’я України закликає співробітників захопленого прихильниками екс-ректора Одеського національного медичного університету не виконувати незаконні накази.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ. У відомстві нагадали про захоплення сьогодні вранці Одеського національного медичного університету (ОНМедУ).

«10 грудня близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця», - йдеться в повідомленні.

За словами визнаного міністерством охорони здоров’я в.о. ректора ОНМедУ Констянтина Аймедова, зараз особи, які захопили університет, звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, та знищують офіційну документацію. Будівлю університету охороняють прихильники екс-ректора Валерія Запорожана, що унеможливлює доступ до закладу.

«МОЗ України вважає неприпустимими такі дії осіб, які діють фактично в інтересах екс-ректора, та закликає працівників не виконувати незаконні накази та розпорядження. Також МОЗ пов’язує ці події з тим, що саме сьогодні комісія Міністерства юстиції розглядає скаргу МОН України з приводу незаконної реєстрації Юрія Сухіна керівником ОНМедУ», - додали в МОЗ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, Одеський національний медичний університет захопили прихильники екс-ректора вишу Валерія Запорожана. Вранці до будівлі ректорату в супроводі виконавчої служби зайшли прихильники Запорожана - професори Юрій Сухін, Анатолій Сон, Олег Тарабрин, а також Костянтин Талалаєв та інші.

У липні МОЗ заявило про дострокове розірвання контракту з ректором Одеського національного медичного університету Запорожаном, оскільки до міністерства нібито неодноразово надходили скарги від народних депутатів і громадських організацій про його неправомірні дії і загалом про критичну ситуацію, що склалася у виші.

Повідомлялося, що МОЗ у зв'язку з цим ініціювало проведення перевірки з дотримання статуту та умов контракту ректором, але Запорожан не допустив комісію до проведення перевірки.

31 серпня вчена рада медуніверситету обрала своїм головою Запорожана, а особою, уповноваженою керувати університетом, голову профкому Юрія Сухіна. У свою чергу Міністерство охорони здоров'я заявило, що це незаконно і поклало виконання обов'язків ректора вишу на проректора Владлену Дубініну.

7 вересня прихильники відстороненого МОЗ Запорожана силою захопили ректорат. 11 вересня Дубініна прорвалася до службового кабінету за допомогою поліції.