Екс-ректор ОНМедУ Запорожан пішов на штурм внз і заблокував видачу зарплат і стипендій

Сьогодні екс-ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан та його прибічники фактично захопили будівлю ректорату.

Про захоплення будівлі ректорату ОНМедУ повідомляє кореспондент Південного Кур'єра. "Будь ласка, ведіть себе нормально, не потрібно чинити опір", - заявив співробітникам Медуніверситету сам Запорожан.

Як вже повідомлялося, МОЗ України звільнив ректора вузу Валерія Запорожана за численні порушення і призначив в. о. ректора Костянтина Аймедова.

Але звільнений не погодився з таким рішенням і за підтримки своїх прихильників, яких влаштовували старі порядки у вузі, став будувати всілякі підступи, не допускати новопризначеного в. о. професора Костянтина Аймедова на його робоче місце, звертатися до суду, намагаючись оскаржити рішення МОЗ.

І ось сьогодні зранку, до 9 годин, Валерієм Запорожаном і його прихильниками фактично було захоплено будівлю ректорату. «Окупанти» в особі самого Запорожана і підтримують його, але не виконують своїх обов'язків проректорів, проникли через бічний вхід в будівлю ректорату, увійшли в кабінет ректора і спробували зламати двері в кабінет одного з проректорів.

"Вони проникли в кабінет ректора і зараз відбувається спроба зламати двері в кабінет одного з проректорів. Чинне керівництво університету в особі в. о. ректора Дубініної Владлени Геннадіївни закликає студентів і співробітників ОДМУ не брати участь в злочинних діях колишнього ректора Валерія Запорожана і його поплічників" - йдеться в офіційній заяві керівництва ОНМедУ.

Напередодні незаконно обраний "керівник" Юрій Сухін обіцяв, що їм і командою Запорожана виконуватися не буде ніяких протиправних дій на зразок виламування дверей і захоплень приміщень.

Пізніше, близько 11:45 співробітники поліції вивели Валерія Запорожана з приміщень ректорату. Після цього він вільно сів в автомобіль і поїхав.

Вже після цього Запорожан, за інформацією прес-служби ОНМедУ заборонив головному бухгалтеру вузу везти в державне казначейство документи з платіжками з виплати заробітної плати працівникам - так там стоїть підпис в. о. ректора Владлени Дубініної. Також Запорожан встиг підписати розпорядження про припинення всіх фінансових операцій вузу.

Нинішня керівник університету, проректор Владлена Дубініна, яка автоматично стала в. о. ректора після скасування через суд наказу МОЗ про призначення Аймедова, нагадала, що засновником ОНМедУ і, відповідно, роботодавцем керівництва вищим навчальним закладом є МОЗ. Останній, напередодні на офіційному сайті міністерства опублікував заяву, в якій не рекомендує співробітникам і студентам ОНМедУ йти за Запорожаном.