Все це свідчить про значні втрати російських окупантів.

Російські окупанти додатково залучають медичних працівників з регіонів Російської Федерації для роботи з пораненими військовими.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00.

"За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів Російської Федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що противник продовжує використовувати підприємства на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області для відновлення та ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 15 червня орієнтовно становлять:

особового складу - близько 32 тис. 750. За минулу добу, 14 червня, українські військові ліквідували 250 окупантів. Найбільших втрат супротивник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

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