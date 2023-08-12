Також західний фахівець відповіла на питання, яке хвилює багатьох тих, що худнуть - за скільки годин до сну можна поїсти.

Західний дієтолог Ізабела Рамос розповіла про кращу дієту, яка допоможе вести більш здорове життя довше.

"Інтервальне голодування було пов'язано з активацією різних генів, в тому числі генів SIRT, які пов'язані з довголіттям і здоров'ям клітин", - сказала вона, передає Express.co.uk. За словами Рамос, гени SIRT відомі як "гени довголіття", оскільки дослідження на тваринах показали, що вони уповільнюють розвиток вікових захворювань.

"Вважається, що ці гени активуються у відповідь на голодування або обмеження калорій", - пояснила фахівець. Одна додала, що їх активація пов'язана з різними перевагами для здоров'я.

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Користь для здоров'я включає захист від окисного стресу та пошкодження клітин, відновлення ДНК, регуляцію метаболізму та протизапальну дію. При цьому Рамос уточнила, що вплив інтервального гододания на ці гени до кінця ще не вивчений.

Також фахівець відповіла на хвилююче багатьох худнучих питання - як пізно людина на дієті насправді може поїсти увечері.

"Ми повинні уникати їжі за чотири години до сну. Це звичайна рекомендація для підтримки нашого циркадного годинника і поліпшення якості сну", - відповіла фахівець.

Ефективні дієти

Ті, хто не готовий страждати в спортзалі і хоче схуднути без зусиль, часто вдаються до різноманітних дієт. Але і тут варто знати, що робиш. Дієтолог Людмила Гончарова розповіла про базові принципи управління дієтою.

А ще один приклад схуднення - хотьба. Американка детально розповіла про свій досвід ходіння по 10 тис. кроків щодня і поділилася, що з цього вийшло.

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