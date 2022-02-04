Для встановлення діагнозу "COVID-19" достатньо результату експрес-тесту на антиген. Проте йдеться лише про ті випадки, коли у людини вже є симптоми вірусного захворювання чи коронавірусу.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів про особливості тестування на COVID-19, терміни самоізоляції та підстави для її завершення.

Відповідний коментар Кузіна оприлюднила прес-служба МОЗ.

"Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання. Тобто кашель, нежить, біль у горлі, температура – це вже підстава для того, щоб зробити тест на коронавірус. Направлення на безоплатне тестування можна отримати у вашого сімейного лікаря", – нагадав головний санітарний лікар.

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Він наголосив, що для встановлення діагнозу "COVID-19" достатньо і результату експрес-тесту на антиген. Проте йдеться лише про ті випадки, коли у людини вже є симптоми вірусного захворювання чи коронавірусу.

"Інакше кажучи, якщо у людини є симптоми ГРВІ, а результат експрес-тестування виявився позитивним, то підтверджувати його ПЛР-тестом не потрібно", – додав Кузін.

Водночас, якщо у людини є симптоми вірусного захворювання, а результат експрес-тесту на антиген виявився негативним, то такий пацієнт може бути додатково протестований методом ПЛР.

Самоізоляція людини, у якої підтвердили COVID-19, має тривати щонайменше 10 днів. Якщо з 10 дня після появи симптомів протягом трьох днів симптоми відсутні, то самоізоляцію можна завершувати.

"Разом з тим, якщо пацієнт не має симптомів хвороби, а результат тестування виявився позитивним, то самоізоляцію варто завершувати із дотриманням тієї ж норми: якщо від 10 дня протягом трьох днів відсутні симптоми", – пояснив заступник міністра охорони здоров’я.

Проте, якщо людина вирішила раніше зробити ПЛР-тест, і його результат виявився негативним, то самоізоляцію також можна завершувати. Але варто пам’ятати, що таке тестування не можна проходити раніше, ніж через 10 днів від дати проведення першого тесту.

Кузін також наголосив, що після завершення терміну самоізоляції додатково робити тест на COVID-19 не потрібно, але за умови, що всі терміни самоізоляції були дотримані.

Принагідно Кузін нагадав, що кожна вакцина, доступна в Україні, забезпечує захист від тяжкого перебігу коронавірусу.

"До прикладу, вакцина Moderna на 90% ефективна проти госпіталізації внаслідок "Омікрону" завдяки введеню бустерної дози. Зараз тільки цієї вакцини в Україні понад 2 мільйони", – підсумував Кузін.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 3 лютого виявлено понад 43,7 тис. хворих на COVID-19, з коронавірусною хворобою госпіталізували більш як 4,3 тис. осіб, померли – 174.

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