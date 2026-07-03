Смог від пожеж в Чорнобилі: лікар пояснив, чи варто киянам заливатися йодом

Потрібно закривати вікна, намагатися перебувати в приміщенні, не назовні.

У Києві через пожежі, спричинені ворожою атакою в ніч на 2 липня та в Чорнобильській зоні, а також відсутність вітру фіксується погіршення стану повітря. Людям рекомендовано зачиняти вікна та обмежити час перебування назовні. Про це в коментарі УНІАН сказав лікар та радник мера Львова з медичних питань, Тарас Жиравецький.

"Тільки закривати вікна, намагатися перебувати в приміщенні, не назовні. Другий нюанс - не засмагати на прямому сонці. Також не потрібно вживати ніякого йоду, тому що знову ж таки це нічого не дає. Цього робити не потрібно, це не дає ніякого ефекту", - сказав він.

Також, за словами лікаря, при ознаках отруєння чи головокружіння потрібно відразу звертатися до лікаря.

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"Водночас, люди, які мають якісь супутні захворювання, особливо органів дихання, обов'язково мають пильнувати себе. Якщо є задишка, мати пульсоксиметр, який ми використовували під час ковіду, щоб дивитися, чи не падає сатурація. Якщо падає, то, звичайно, звертатися теж до лікаря", - розповів лікар.

Він підкреслив, що пацієнти з гіпертонією повинні пильнувати тиск, і якщо йде скачок тиску, дзвонити до сімейного чи до кардіолога.

"Універсальної поради немає, тому що, як то кажуть, чудес не буває і ми мусимо виходити з практичної точки зору з того, що ми можемо зробити і порадити. Звичайно, в таку спеку - це завжди більше вживати води. Якщо дуже жарко, то вдома якийсь рушник мокрий покласти собі на голову, щоб пробувати себе охолодити. Якщо є можливість, то йти в місце, де є затінок або кондиціонер. Тобто шукати місця, де можна перебути той час, крім квартири", - пояснив Жиравецький.

Смог у Києві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Через це в окремі періоди на території Києва та Київської області може спостерігатися погіршення якості атмосферного повітря внаслідок перенесення продуктів горіння.

Шлейф диму поширюється на південь від осередків пожежі, тобто може переноситися до Києва. Це призводить до погіршення якості повітря та видимості в Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області.

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