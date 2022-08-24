Мати близнюків - представниця змішаної раси, а її дідусь по материнській лінії був родом з Нігерії.

У Великій Британії у 29-річної Шантель Бротон народилися унікальні близнюки з різним кольором шкіри.

Про це повідомляє видання Daily Record.

Хлопчика назвали Ейон, а дівчинку - Азіра. Вони народилися в квітні цього року. За словами Бротон, одразу після народження діти виглядали однаково, але через кілька місяців Азіра стала більш смуглявою, ніж її брат.

Зараз зовнішність дітей помітно різниться. У хлопчика світла шкіра і зелені очі, а у дівчинки — темна шкіра і карі очі.

Мати унікальних близнюків є представницею змішаної раси. Так, її дідусь по материнській лінії був родом з Нігерії. Водночас предки 29-річного батька дітей мають шотландське і ямайське походження.

Бротон зазначила, що діти привертають увагу людей, коли сім'я виходить на вулицю. Перехожі часто запитують, чи обидві дитини рідні.

Жінка додала, що малюки відрізняються також і характером. Азіра дуже спокійна і врівноважена, тоді як Ейон більш емоційний і вимагає набагато більше уваги.

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені провели дослідження однояйцевих близнюків, які виросли окремо один від одного. Дослідники повідомляють про дивовижні результати.

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