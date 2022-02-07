Також гості могли відвідати виставку.

У Гамбурзі повнолітні мали можливість вакцинуватися від коронавірусу у борделі.

Про це пише DW.

Акцію "Love Booster" провели в закладі на вулиці "Червоних ліхтарів" Репербан. Охочим отримати щеплення пропонували вакцини Biontech та Moderna.

Організатори розповіли, що переважно відвідувачі вакцинувалися другою та бустерною дозами. Усього у закладу було 120 доз.

Читайте такожНімецькі лікарі назвали ознаки виснаженої психіки"Хоча й використали не всі дози, але пропозицією скористалась велика кількість людей, серед них багато жінок", - розповів один з них.

У той же день гості могли відвідати виставку картин "Сексповстання Репербан", яку провели просто у закладі.

Раніше повідомлялося, що у Відні пропонуються вакцинуватися від коронавірусу прямо у кварталі червоних ліхтарів.

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