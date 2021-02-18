Секс-працівницям загрожує до п'яти років в'язниці.

У Дніпрі правоохоронці закрили два борделі.

17 лютого поліцейські провели обшуки у квартирах по вулиці Артеківській та на проспекті Олександра Поля і виявили п'ятьох жінок, повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

За інформацією правоохоронців, жінки винаймали квартири, щоб надавати там за гроші інтимні послуги. Оголошення про свій бізнес секс-працівниці публікували в інтернеті.

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«З квартир вилучили мобільні телефони, чорнові нотатки, гроші, отримані від клієнтів за надання інтимних послуг, та інші речові докази, які підтверджують причетність жінок до незаконного бізнесу. Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого буде встановлена роль кожної жінки у створенні та утриманні місця розпусти», — зазначили в поліції.

У разі доведення вини секс-працівницям загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України — створення або утримання місць розпусти та звідництво, що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.

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Автор: Катерина Комолова