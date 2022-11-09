За попередній тиждень зареєстровано 273 випадки зараження грипом А.

У Львівській області почалася сезонна епідемія грипу А. За учора там виявили методом ПЛР 40 хворих. Водночас темпи розповсюдження коронавірусу знижуються.

Як повідомляє епідеміолог Наталія Тімко-Іванченко, за попередній тиждень зареєстровано 273 випадки зараження грипом А. Людям, які перебувають у зоні ризику, варто зробити щеплення.

"На Львівщину прийшов грип А. Сьогодні РНК цього вірусу виявили у пробах від 40 хворих методом ПЛР. Хворі перебувають як в стаціонарі, так і на амбулаторному лікуванні... В той же час захворюваність на коронавірус знижується", - написала вона та зазначила, що вакцинація від грипу належить до рекомендованих.

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Кому найбільш необхідне щеплення від грипу:

дітям до 5 років,

вагітним жінкам,

людям з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи,

особам з цукровим діабетом, ожирінням та імунодефіцитними станами,

тим, хто контактує з великою кількістю людей.

Також епідеміолог зазначила, що в області триває вакцинація від коронавірусу. На Львівщині працюють 150 пунктів профілактичних щеплень.

Коронавірус в Україні: останні новини

Як вже повідомляв УНІАН, в Україні дозволили бустерну COVID-дозу дітям 12-17 років. Щепитися можна безкоштовно в будь-якому пункті або центрі вакцинації.

Згодом стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я очікує пік нової хвилі коронавірусної хвороби в Україні вже у січні. Там додали, що 85% летальних випадків від COVID-19 за минулий тиждень – це люди віком від 60 років.

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