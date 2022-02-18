Лікарі діагностували, що причиною крововиливу у мозок стала вроджена аномалія судин.

У Дитячій лікарні Першого територіального медоб’єднання Львова лікують 8-річного школяра, у якого стався крововилив у мозок.

Як повідомили у медзакладі, госпіталізували 8-річного Святослава 13 лютого. Він не розмовляв, постійно блював і не міг порухати руками та ногами.

"У неділю близько 9 години ранку хлопчика до нас доставили "швидкою", - розповідає дитячий нейрохірург Дитячої лікарні Першого медоб’єднання Львова Тарас Микитин. – У нього була судомна готовність, відсутність мови і багаторазове блювання. Дитину госпіталізували у реанімацію, зробили МРТ і діагностували внутрішньомозковий крововилив у лобній частині справа. Тож медики ухвалили рішення про консервативну терапію, оскільки ми не знали причини цієї проблеми, а батьки заперечували будь-яку травму, яка це могла спричинити. Тому ми мали підозри, що це є спонтанний внутрішньомозковий крововилив, як в народі кажуть – інсульт. А через чотири дні провели контрольну МРТ і виявили аномальну судину, яка й спричинила крововилив. Швидше за все, ця аномалія була вродженою".

Батьки хлопчика кажуть, що Святослав ріс звичайною, здоровою дитиною і навіть не могли подумати, що у нього така серйозна проблема.

"Він завжди був дуже активним і рухливим. Ввечері в суботу ще бавився, потім ліг спати, - розповідає мама хлопчика Світлана Федірко. - А вранці, коли прокинулися, почули, що він подає якісь незвичні звуки, ніби хникає. Чоловік повернув його на бік і Святослав почав блювати жовчю. Стояти не міг, погляд скляний такий у нього був, він нас не впізнавав і не міг говорити. Ми спочатку подумали, що отруївся, давали воду, а він блює… Тоді викликали "швидку". По симптомах лікарі, очевидно, зрозуміли, що це інсульт, бо сказали негайно збиратися. У нього був низький рівень кисню в крові, тож сина поклали в реанімацію. А згодом МРТ показало, що це досить великий крововилив у мозок", - зазначила жінка.

Вона розповідає, що після перших крапельниць, стан його покращився. Ввечері того ж дня хлопчик вже отямився і сказав перше слово: "Так". Зараз його мова частково відновилася, але слова він ще плутає і великі фрази не говорить.

"Розуміючи, що інсульт – хвороба дорослих, а тут – дитина, паралельно ми консультувалися з лікарями з Італії. Вони сказали, що якщо крововилив стається уві сні, то швидше за все це вроджена аномалія. Але до цього він ніколи не скаржився, що болить голова, не втрачав свідомість, блювоти не було без причини. Тож про вроджену аномалію судин у сина я почула тут вперше. Що це таке, ще сама не до кінця знаю. Але зараз стан його стабілізувався", - додала вона.

Святослав чотири дні пробув в реанімації і його вже перевели у звичайну палату. Зараз у нього ще є температура, болить голова, а попереду – тривале лікування, зокрема, операція.

"Дитина почувається краще – розмовляє, відновилися рухи в кінцівках, є позитивна динаміка. Але задля його власної безпеки плануємо все ж через деякий час провести операцію, аби забрати деформовану судину і, можливо, саму гематому", - пояснив Микитин.

Як повідомляв УНІАН, медична допомога при інсультах повністю безоплатна для пацієнтів, для її отримання не потрібні направлення від сімейних чи інших лікарів.

За словами заступника голови НСЗУ Тетяни Бойко, безоплатні послуги включають: первинний огляд, термінову КТ або МРТ, лабораторні дослідження, аналізи крові тощо, інструментальні дослідження, електрокардіографію та УЗД. Також у безоплатний пакет входить тромболітична терапія включно з необхідними ліками, малоінвазивна хірургія судин, нейрохірургічна допомога, знеболення, забезпечення ліками з нацпереліку, консультація логопеда, терапевта, психолога, психотерапевта. НСЗУ також оплачує вторинну профілактику інсульту, харчування у стаціонарі та медичну реабілітацію.

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