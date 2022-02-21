COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них — неврологічні та психічні ускладнення.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про можливі неврологічні прояви COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

Так, зазначається, що COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них — неврологічні та психічні ускладнення. Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби.

Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:

втома або ж біль у м’язах;

головний біль;

головний біль разом із запамороченням;

проблеми зі сном;

тривога і депресія;

труднощі під час ходьби;

зміна нюху чи смаку;

сплутаність свідомості;

нервове збудження.

Водночас у МОЗ підкреслили, що люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик тяжкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, в Україні продовжує стабілізуватися ситуація із захворюваністю на COVID-19.

За словами міністра, на сьогодні Україна перебуває на 41-му місці серед 54-их територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових зареєстрованих випадків COVID-19 на 100 тисяч людей.

За останній тиждень кількість виявлених нових випадків COVID-19 зменшилася на 19%, також зменшується кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною хворобою.

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