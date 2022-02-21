Кількість госпіталізацій пацієнтів коронавірусною хворобою зменшується вже другий тиждень поспіль.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, в Україні стали більш явними ознаки стабілізації ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19.

За словами міністра, на сьогодні Україна перебуває на 41-му місці серед 54-их територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових зареєстрованих випадків COVID-19 на 100 тисяч людей.

"В Україні перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні. Кількість виявлених нових випадків COVID-19 зменшилася на 19%, або на 43 тис. 616 випадків і становить 191 тис. 640 випадків", - розповів він.

Крім того, Ляшко зазначив, що кількість госпіталізацій також зменшується вже другий тиждень поспіль. Так, за минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 тис. 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше, ніж попереднього тижня.

Він також додав, що минулий тиждень був першим з останніх шести, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів була більшою, ніж кількість госпіталізованих. Зокрема, минулого тижня з лікарень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано.

"Тижнева кількість "ковідних" госпіталізацій спадає у 21-му з 25-ти регіонів України. У решті чотирьох регіонах (Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях) ситуація залишається контрольованою", - додав очільник МОЗ.

Він повідомив, що наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 24 тис. 716 хворих на COVID-19, а завантаженість ліжок із киснем за тиждень також знизилася на 5,5% та становить 35%.

За словами Ляшка, завантаженість дитячих ліжок також залишається контрольованою та зберігається на рівні 31%, що на 9% менше, ніж минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого в Україні виявлено нових понад 13,5 тис. хворих на COVID-19, коронавірусною хворобою учора госпіталізували більш як 1,8 тис. осіб, померли – 127.

Вас також можуть зацікавити новини: