Про аналогічну співпрацю Україна наразі домовляється з іншими країнами-партнерами.

Україна домовилась з Польщею про лікування поранених українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, Міноборони працює з ЄС за спільними програмами щодо надання допомоги у лікуванні військових, також проводиться робота з налагодження контактів окремо з кожною країною.

"Зокрема, під час мого візиту в Польщу була зустріч з представниками уряду Польщі, і ми домовилися про взаємну співпрацю. Вчора вже відбулася спільна нарада наших відомств - Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони та Медичних сил Збройних сил України з членами уряду Польщі. І ми домовились про взаємну ефективну співпрацю. Польща готова допомагати нашим пораненим", – сказала Маляр.

Вона додала, що аналогічну співпрацю Міноборони налагоджує з іншими країнами. При цьому Маляр нагадала, що поточного тижня уряд Японії передав декільком українським військовим госпіталям медичне обладнання.

"Ми надзвичайно вдячні уряду Японії за цю допомогу і так само вдячні усім іншим країнам, які долучаються і допомагають у лікуванні та реабілітації наших поранених", – додала Маляр.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, Україна з початку повномасштабного вторгнення російських військ отримала від західних партнерів ліків, медичних виробів та медичного обладнання на 11 млрд грн.

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