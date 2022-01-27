Паперові листки непрацездатності продовжать видавати у чотирьох виключних випадках.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) розробило проект наказу "Про внесення змін до деяких наказів МОЗ" стосовно медичних висновків про тимчасову непрацездатність та електроннихлікарняних.

Про це повідомила прес-служба МОЗ. Відтак, паперові листки непрацездатності у чотирьох виключних випадках продовжать видавати до 1 травня 2022 року.

Лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:

- потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який було видано в паперовій формі до 1 жовтня 2021 року;

- сплив термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності — головний лікар закладу;

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- відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;

- виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листка непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.

Водночас, зазначається, що факт непідключення закладу охорони здоров’я до електронної системи охорони здоров’я не є підставою для видачі паперових лікарняних.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2021 року в Україні розпочалась реформа електронних лікарняних. Станом на середину січня цього року від початку реформи електронних листків непрацездатності українці понад 4,5 млн разів скористалися новою послугою.