Паперові лікарняні з 1 жовтня видавати вже не будуть, але ті, які видали до цієї дати, ще будуть дійсними.

З 1 жовтня Україна повністю переходить на електронні лікарняні - з жовтня оформлення всіх лікарняних буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров’я.

"Електронна система дозволяє перевірити, скільки і кому той чи інший лікар виписав лікарняних листів. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника", — пояснив глава комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці в Telegram.

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Наразі 137 тисяч медичних працівників уже пройшли онлайн-навчання, а 2,9 тисячі медустанов уже оформляють е-лікарняні. Із початку роботи системи створено майже мільйон медичних висновків про непрацездатність.

"Всього 100 лікарень поки не змогли налаштуватися на роботу в нових умовах, але до 1 жовтня є час, щоб "підключити" ці заклади до електронної системи", — резюмував Радуцький.

Нагадаємо, ще з 10 червня 2021 року медичні установи почали поступовий перехід на електронні лікарняні. Повністю на них мали перейти з 1 вересня, але запуск відклали через недостатню технічну підготовку медзакладів.

Як оформити електронний лікарняний

Щоб отримати е-лікарняний, треба прийти на прийом до лікаря, який створить електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі та підписати його кепом (кваліфікований електронний підпис). Інформація потрапить в систему E-health та до Пенсійного фонду.

Автоматично сформується електронний листок непрацездатності — це документ, за яким нараховують виплати.

Пацієнт отримає про це повідомлення від системи E-health. Потім лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний листок непрацездатності. Пацієнт також отримує повідомлення на телефон від ПФУ.

Роботодавці зможуть переглянути інформацію про лікарняні своїх співробітників через особистий електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду.

Важливо знати, що якщо пацієнт одужає у попередньо встановлений лікарем термін, лікарняний закриється автоматично без відвідування медзакладу. Якщо лікарняний потрібно буде подовжити, необхідно буде здійснити ще один візит до лікаря.

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Автор: Вікторія Гордієнко