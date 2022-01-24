Біля будинку парламенту та комітетів посилили охорону.

Антивакцинатори вийшли на новий мітинг у Києві. Біля парламенту зібралося близько 200 осіб, які виступають проти вакцинації. Вони вимагають "вільного життя" та виступають проти карантинних обмежень.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають плакати із закликами поважати права людини, зокрема, "захистимо право на вільне життя".

Організатори акції з імпровізованого майданчика говорять про необхідність посилення протестувального руху проти вакцинації та проти обмежень для людей, які не хочуть вакцинуватися.

Як приклади наводяться країни Європи, де також існує антивакцинальний рух.

Акція проходить досить мирно. В той самий час біля будівлі парламенту посилена охорона, в тому числі правоохоронці зосереджуються біля комітетів парламенту на вулиці Садовій.

Читайте також"Антивакцинатора" Стахіва випустили із психлікарніРаніше УНІАН вже повідомляв, що на одному з минулих мітингів антивакцинаторів у Києві лунали антисемітські висловлювання.

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