Разом з тим за минулу добу 90 817 українців було вакциновано.

За минулу добу, 14 січня, в Україні коронавірус зафіксовано у 10 569 осіб: з них дітей - 727, медпрацівників - 229. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Від ускладнень померли 127 людей, а одужали — 6 172. З підозрою або підтвердженим COVID-19 госпіталізували 1 682 людини.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 178), Львівській (1 178) та Івано-Франківській (1 167) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас виявили 3 748 079 випадків COVID-19. З них 98 195 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 76 948 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 39 207, методом ІФА — 6 332. Також зробили 35 156 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 17,1 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За минулу добу в Україні 90 817 осіб було вакциновано. Першу дозу отримали 30 498 осіб, другу - 43 127, додаткову - 659, бустерну - 16 533.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 осіб.

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